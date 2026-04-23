POL-HF: Auffahrunfall - Opel-Fahrer leicht verletzt
Bünde (ots)
(jd) Ein 37-jähriger Bünder fuhr am Mittwoch (22.04.), um 13.25 Uhr mit seinem Opel auf der Dünner Straße in Richtung Lübbecker Straße. Auf Höhe einer Bushaltestelle hielt der Mann sein Fahrzeug an. Einer hinter ihm fahrenden, 26-jährigen Bünderin gelang es nicht, ihren VW rechtzeitig ihr Fahrzeug abzubremsen und dieser prallte in den Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.
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