Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrecher von Hauseigentümerin überrascht - Polizei sucht weitere Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Eine Anwohnerin der Nelkenstraße befand sich gestern (22.04.) auf dem Dachboden ihres Wohnhaues, als sie gegen 12.55 Uhr verdächtige Geräusche aus ihrem Haus hörte. Die Frau sah daraufhin nach dem Rechten. Offenbar gestört durch die Vlothoerin flüchteten die Personen aus dem Haus und die Frau verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter ein Wohnzimmerfenster geöffnet haben, um in das Gebäude zu gelangen. Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt auf der Nelkenstraße befunden haben, gaben gegenüber den Beamten an, dass die insgesamt drei unbekannten Personen in einem weißen Kleinwagen flüchteten. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den drei Männern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Alle drei Männer, die etwa 30 bis 40 Jahre alt sind, trugen zum Tatzeitpunkt ein Basecap. Einer der Männer hat ein südländisches Erscheinungsbild und einen dunklen Vollbart. Der zweite Mann ist etwa 180cm groß und trug ebenfalls einen Vollbart.

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