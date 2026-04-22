Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag (21.04.), um 7.30 Uhr ein offenbar beschädigtes und geöffnetes Fenster an einem Einfamilienhaus in der Bergkirchener Straße. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter durch das Fenster in das Gebäude gelangten und hier in mehreren Räumen Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsuchten. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen Montag, 8.00 Uhr und Dienstagmorgen. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Bergkirchener Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

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