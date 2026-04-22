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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger tritt auf Fahrbahn - Hiddenhauser prallt gegen Dacia

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Montag (20.04.) ereignete sich auf der Herforder Straße um 14.48 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Dacia in Richtung Kirchlengern. Plötzlich und unvermittelt trat ein 15-jähriger Hiddenhauser, der sich zuvor mit seiner Begleitung auf dem rechten Gehweg der Herforder Straße befunden hatte, auf die Fahrbahn. Offenbar wollte der Jugendliche einen Ball zurückholen, der auf die Straße rollte. Trotz umgehend eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die 75-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 15-Jährige prallte gegen den Dacia und wurde dabei leicht verletzt. Seine Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Am Auto entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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