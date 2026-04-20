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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang - Zwei Personen leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Am Freitag (17.04.) ereignete sich an der Koblenzer Straße um 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann aus Hüllhorst fuhr mit seinem VW auf der Gewerbestraße in Richtung Koblenzer Straße. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er, nach links in Richtung Herford abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 35-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem Toyota auf der Koblenzer Straße aus Richtung Herford kommend. Als der VW-Fahrer auf die Koblenzer Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Toyota. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 35-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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