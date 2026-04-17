Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Pedelecfahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Kirchlengern (ots)

(tl) Am Mittwochabend (15.04.) ereigete sich um 19:30 Uhr auf der Stiftsfeldstraße in Stift Quernheim kurz vor der Einmündung Heckenweg ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Pedelecfahrer fuhr auf ein dort geparktes Fahrzeug auf und zog sich eine Kopfplatzwunde zu, da er keinen Helm getragen hatte. Während der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden, was ein vor Ort durchgefühter Test bestätigte. Zur Entnahme einer beweissicheren Blutprobe wurde der Mann der Polizeiwache zugeführt. Außerdem ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Am geparkten Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

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