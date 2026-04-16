Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl - Polizei sucht weitere Zeugen

Herford (ots)

(tl) In der vergangenen Nacht (16.04.) gelang es Beamten der Kreispolizeibehörde Herford gegen 01:20 Uhr einen Tatverdächtigen festzunehmen. Aufmerksame Zeugen bemerkten im Bereich eines Krankenhauses an der Schwarzenmoorstraße, dass zwei bis dahin unbekannte Tatverdächtige mit brachialer Gewalt einen Fahrradständer angingen. Die Zeugen verständigten umgehend die Polizei. Offenbar aufgeschreckt durch die Zeugen flüchteten die beiden Personen zu Fuß. Bei der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Beamten auf eine der beschriebenen Personen. Es handelt sich um einen 31-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz in der BRD verfügt. Er ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde festgenommen und dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

Ein zweiter Tatverdächtiger, der weiterhin flüchtig ist, wird als jung, dunkel bekleidet und Träger eines schwarzen Basecaps beschrieben. Die Kriminalpolizei der Polizei Herford hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 05221/888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell