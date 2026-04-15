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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sitzung des Polizeibeirates - Öffentliche Fragestunde - bitte kreisweit veröffentlichen

Kreis Herford (ots)

(jd) Die nächste Sitzung des Polizeibeirates der Kreispolizeibehörde Herford findet am Mittwoch, 29.04.2026, im Haus des Gastes in Rödinghausen, Pemberville Platz 1 statt. Die Sitzung beginnt um 15:00 Uhr mit einer öffentlichen Fragestunde, in der sich jedermann mit Fragen und Anliegen an den Polizeibeirat, den Landrat als Leiter der Kreispolizeibehörde Herford und den anwesenden Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde wenden kann.

Der Polizeibeirat versteht sich entsprechend den gesetzlichen Vorschriften als Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der Selbstverwaltung und der Polizei. Er möchte das vertrauensvolle Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Polizei erhalten und fördern, die Tätigkeit der Polizei unterstützen sowie Anregungen und Wünsche herantragen.

Um auf die Fragen in der öffentlichen Fragestunde näher eingehen zu können, bittet die Kreispolizeibehörde darum, Fragen möglichst bis zum 22.04.2026 telefonisch unter 05221 / 8881501 oder schriftlich an die Kreispolizeibehörde Herford, Direktionsbüro Zentrale Aufgaben, Hansastraße 54, 32049 Herford zu richten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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