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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Scooter-Fahrer schwer verletzt

Löhne (ots)

(jd) An der Alten Werster Straße ereignete sich gestern (14.04.), um 20.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Löhner fuhr mit seinem E-Scooter auf der Alten Werster Straße in Richtung Werster Straße. Zeitgleich fuhr eine 50-jährige Löhnerin mit ihrem Toyota auf der Krellstraße in Richtung der Alten Werster Straße. Im Einmündungsbereich Alte Werster Straße / Krellstraße kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem 16-Jährigen und der vorfahrtsberechtigten 50-Jährigen. Der Löhner prallte durch den Zusammenstoß zunächst gegen die Frontscheibe des Toyotas und wurde im weiteren Verlauf auf die Straße geschleudert. Der 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Zeugen des Unfalls leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde der 16-Jährige dann in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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