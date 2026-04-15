Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Scooter-Fahrer schwer verletzt

Löhne (ots)

(jd) An der Alten Werster Straße ereignete sich gestern (14.04.), um 20.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Löhner fuhr mit seinem E-Scooter auf der Alten Werster Straße in Richtung Werster Straße. Zeitgleich fuhr eine 50-jährige Löhnerin mit ihrem Toyota auf der Krellstraße in Richtung der Alten Werster Straße. Im Einmündungsbereich Alte Werster Straße / Krellstraße kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem 16-Jährigen und der vorfahrtsberechtigten 50-Jährigen. Der Löhner prallte durch den Zusammenstoß zunächst gegen die Frontscheibe des Toyotas und wurde im weiteren Verlauf auf die Straße geschleudert. Der 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Zeugen des Unfalls leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde der 16-Jährige dann in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell