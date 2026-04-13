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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Vlothoer fährt unter Alkoholeinfluss

Vlotho (ots)

(jd) Am Samstagabend (11.04.) ereignete sich auf der Loher Straße ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Vlothoer fuhr gegen 19.50 Uhr mit seinem MG in Richtung Bonneberger Straße. Einer aufmerksamen Zeugin, die sich in ihrem Auto hinter dem Vlothoer befand, fiel im Verlauf der Fahrt auf, dass der ihr unbekannte Fahrer nicht die Fahrspur halten konnten. Plötzlich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet zunächst in den Straßengraben und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Leitpfosten und dann mit einer Mauer. Die Zeugin verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest, was ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann zur Wache Löhne gebracht, wo ihm das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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