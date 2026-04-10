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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Fahrzeugführer legt gefälschte Dokumente vor

Vlotho (ots)

(hd) Am Donnerstag (09.04.2026) erließ ein Haftrichter einen Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Kosovaren. Dieser war Beamten der Polizei Herford am Vortag um 15:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Mindener Straße in Vlotho aufgefallen. Der Mann hatte einen Pkw der Marke Renault im Straßenverkehr geführt. Als er zum Zwecke einer Verkehrskontrolle angehalten wurde, wies er sich mit bulgarischen Dokumenten aus. Führerschein und Ausweis entpuppten sich als Fälschungen. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte seine wahre Identität festgestellt werden. Der 35-Jährige durfte sich zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Zudem besitzt er keine echte Fahrerlaubnis. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und schließlich dem Richter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft nahm. Der Kosovare muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes und Urkundenfälschung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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