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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Imbissbetrieb ein - Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(hd) Im Verlaufe des Osterwochenendes, zwischen Donnerstagabend (02.04.2026) und Dienstagmorgen (07.04.2026), drangen bislang unbekannte Täter in einen an der Herforder Straße in Bünde gelegenen Imbissbetrieb ein, indem sie ein Fenster und eine Tür aufhebelten. Aus den Räumlichkeiten wurden, dem ersten Augenschein nach, diverse Getränke entwendet. Eine genaue Schadensaufstellung muss noch erstellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 8880 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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