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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Kabel von einer Baustelle gestohlen

Vlotho (ots)

(hd) Im Zeitraum zwischen Samstag (04.04.2026) und Dienstag (07.04.2026) betraten bislang unbekannte Täter eine Baustelle an der Annemarie-von-Lengerke-Straße in Vlotho. Dort entwendeten sie ein 60 Meter langes Kabel, welches zwei Stromverteilerkästen miteinander verbunden hatte. Einer der beiden Stromkästen wurde aufgebrochen, um das Kabel herausziehen zu können. Unmittelbar vor dem zweiten Kasten wurde das Stromkabel abgeschnitten. Der entstandene Schaden wird mit mindestens 3000,- Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas Auffälliges im Bereich des Tatortes gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221/8880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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