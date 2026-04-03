Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen frontal gegeneinander

Bünde (ots)

MS/ Bünde. Ein schwer verletzter Radfahrer ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Karfreitag in Bünde-Hunnebrock ereignet hat. Kurz vor 15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Radfahrer aus Bünde den, aus seiner Sicht linksseitigen, kombinierten Rad/Fußweg der Engerstraße in Fahrtrichtung Enger. Zeitgleich befuhr ein 84-jähriger Radfahrer aus Bünde denselben Radweg in Richtung Bünde. Vermutlich aufgrund der unsicheren Fahrweise des 43-Jährigen stießen beide Fahrräder frontal zusammen. Der 84-Jährige verletzte sich bei dem anschließenden Sturz und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Bei dem unverletzten 43-Jährigen wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

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