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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Lagerhalle - Werkzeuge und Metall entwendet

Löhne (ots)

(hd) In der Nacht von Samstag (04.04.2026) auf Sonntag (05.04.2026) drangen bislang unbekannte Täter in die an der Mühlenstraße in Löhne gelegene Lagerhalle einer Firma ein. Dort entwendeten sie Werkzeuge und Metalle. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 8880 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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