Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(hd) Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige am Samstag (04.04.2026) aus, um in ein Einfamilienhaus an der Dinkelstraße in Bünde einzudringen. Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 22:15 Uhr durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen den Karton einer hochwertigen Armbanduhr und Kosmetikartikel. Eine abschließende Schadensaufstellung muss noch erstellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas Auffälliges im Bereich des Tatortes gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221/8880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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