Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kraftstoff aus Baumaschine entwendet - Zeugen gesucht

Löhne (ots)

(hd) Im Verlaufe des langen Osterwochenendes, zwischen Donnerstagabend (02.04.2026) und Dienstagmorgen (07.04.2026), brachen bislang unbekannte Täter die Tankklappe eines an der Lübbecker Straße in Löhne abgestellten Radladers auf. Anschließend saugten sie den Dieselkraftstoff vollständig ab. Der entstandene Gesamtschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 8880 bei der Polizei zu melden.

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