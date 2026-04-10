Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmenhalle - Werkzeuge entwendet

Kirchlengern (ots)

(hd) Im Verlaufe der Osterferien, zwischen Donnerstagabend (02.04.2026) und dem Donnerstagmorgen der nächsten Woche (07.04.2026), drangen bislang unbekannte Täter in eine an der Ravensberger Straße in Kirchlengern gelegene Firmenhalle ein, indem sie ein Fenster gewaltsam aufdrückten. Aus den Räumlichkeiten wurden diverse hochwertige Werkzeuge gestohlen. Eine genaue Schadensaufstellung muss noch erstellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 8880 bei der Polizei zu melden.

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