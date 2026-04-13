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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Stromkästen

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Samstag (11.04.) einen Diebstahl: Bisher unbekannte Tatverdächtige entwendeten am Münsterkirchplatz zwei Stromkästen. Neben den Stromkästen entwendeten sie zudem Stromkabel mit einer Länge von rund 150 Meter. Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt über 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei Herford bittet daher Zeugen, die zwischen Freitag, 19.30 Uhr und Samstag, 5.30 Uhr etwas Auffälliges im Bereich Münsterkirchplatz gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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