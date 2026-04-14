Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerpunkkontrollen im Kreisgebiet - Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Löhne/Bünde (ots)

(jd) In der vergangenen Woche fanden Schwerpunkkontrollen zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr statt. Zunächst wurde eine Kontrollstelle an einem Sportplatz an der Lübbecker Straße in Löhne aufgebaut, später wurde die Kontrollstelle an einen Sportplatz an der Osnabrücker Straße in Bünde verlegt. Im Verlauf des Einsatzes wurden zwei Blutprobenentnahmen durchgeführt, da sich der Verdacht erhärtete, dass die Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln beziehungsweise Alkohol standen. Darüber hinaus stellten die Beamten mehrere Verkehrsverstöße fest. Darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Erlöschen der Betriebserlaubnis. Vier Mal musste die unerlaubte Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt geahndet werden. Auch weiterhin müssen Verkehrsteilnehmer im Kreis Herford mit unangekündigten Kontrollen rechnen.

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