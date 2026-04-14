Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter stößt Kind von Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall machen können, der sich am 27. März ereignet hat, um Hinweise. Ein 11-jähriger Herforder fuhr an besagtem Freitag, um 17.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Straße Im Obernholz. Im Kreuzungsbereich Im Obernholz / Ruddersiek schubste ein unbekannter, etwa 160 bis 170 cm großer Mann das Kind plötzlich und unvermittelt vom Fahrrad. Der 11-Jährige stürzte daraufhin auf eine angrenzende Wiese und verletzte sich leicht. Der bisher unbekannte Tatverdächtige mit afrikanischem Phänotypus war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

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