Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung mit Fotos - Tatverdächtige begehen Zechbetrug - bitte kreisweit veröffentlichen

Bünde (ots)

(jd) Am Abend des 06.02.2026 suchten die vier unbekannten Tatverdächtige das Restaurant "Zhong Guo" in Bünde auf. Nachdem alle vier Tatverdächtigen vom dortigen Buffett gegessen hatten, verließen die Personen das Restaurant ohne zu bezahlen.

Bei den vier Personen handelt es sich um zwei Männer und zwei Frauen. Bei dem ersten Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann mit schlanker Statur und braunen Haaren. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, eine helle Jeanshose mit Löchern und weiße Turnschuhe. Der zweite, ebenfalls schlanke Mann hat schwarze, kurze lockige Haare und trägt einen Bart. Außerdem trug er zum Tatzeitpunkt eine Brille und einen Ohrstecker im rechten Ohr sowie eine schwarze Jacke und Hose und ein dunkles Oberteil. Die beiden Frauen haben jeweils eine kräftige Statur und braune Haare. Eine trug eine schwarze Jacke und Hose sowie einen roten Pullover. Die andere Frau trug eine braune Jacke sowie ein dunkles Oberteil und Hose.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld wurden nun Fotos aus der Überwachungskamera des Restaurants veröffentlicht. Sie sind abrufbar im Fahndungsprotal NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/200768. Zeugen, die Angaben zu den vier Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Kriminalpolizei in Herford in Verbindung zu setzen.

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