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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(tl) Am Montag (13.04.) ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Mindener Straße gegenüber der Einmündung zur Görlitzer Straße ein Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den dortigen Gehweg in Richtung der Saarstraße und kollidierte mit einem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen, der E-Scooter-Fahrer verlies unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer soll es sich ebenfalls um einen Jungen von etwa 14-16 Jahren mit blond-braunen Haaren und bekleidet mit einer blauen Jacke gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Unfallermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05221/888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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