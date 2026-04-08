LPI-SHL: Zeugin meldet Unfallflucht
Floh-Seligenthal (ots)
Eine Zeugin meldete der Polizei Dienstagabend einen Lkw-Fahrer, der beim Rückwärtsfahren aus der Seligenthaler Straße auf die Bahnhofstraße in Floh-Seligenthal eine Laterne umgefahren hatte und anschließend weitergefahren war. Dank der Zeugenaussage konnte der Verursacher festgestellt werden. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Den Lkw-Fahrer erwartet eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
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