LPI-SHL: Zeugin meldet Unfallflucht

Schnett (ots) - In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagvormittag beschädigten unbekannte Täter einen Brunnen, der sich im Vorgarten eines Wohnhauses in der Schulstraße in Schnett befindet. An dem Brunnen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0085463/2026 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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