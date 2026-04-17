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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndungs- und Kontrolltag erfolgreich - Polizei ahndet diverse Verstöße

Kreis Herford (ots)

(tl) Am Donnerstag (16.04) fanden im Kreis Herford mehrere Kontrollen zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität, insbesondere auch mit Blick auf Wohnungseinbruchdiebstahl aber auch zur Verkehrssicherheit statt. Durch Fuß- und Fahrzeugstreifen und die Einrichtung von Kontrollstellen wurde die polizeiliche Präsenz deutlich erhöht.

Kreisweit wurden zwei Kontrollstellen eingerichtet, eine in Hiddenhausen, Bünder Straße Ecke Badstraße und eine zweite in Löhne, Lübbecker Straße Höhe Sportplatz Drosselhain.

Bei den kontrollierten Fahrzeugen wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen durch Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Herford gefertigt. Zusätzlich konnten zwei strafrechtlich bewährte Verstöße im Zusammenhang mit dem Pflichtversicherungsgesetz festgestellt und geahndet werden.

Bei verkehrserzieherischen Gesprächen im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten die Gefahren und Folgen von Verkehrsverhalten aufgezeigt und an die Plficht zur Einhaltung der Vorschriften erinnert werden.

Unabhängig vom Fahndungs- und Kontrolltag muss im Kreis Herford auch weiterhin mit unangekündigten Kontrollen gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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