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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche in Gaststätte und Vereinsgebäude - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Gaststätte an der Werrestraße bemerkte am Donnerstagmittag (16.04.) einen Einbruch. Bisher unbekannte Täter gingen zwei Fenster mit einem Werkzeug an, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Da die beiden Fenster dem Einbruchsversuch augenscheinlich Stand hielten, schlugen die Unbekannten eine Scheibe ein. Nachdem sie so in die Gaststätte gelangten, durchsuchten sie diese nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe und Spirituosen. Der Sachschaden am Gebäude liegt im vierstelligen Bereich. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme verständigte eine weitere Person die Polizei: Der Zeuge hatte bemerkt, dass es an einem weiteren Gebäude an der Werrestraße zu einem Einbruch gekommen war. Bei dem Objekt handelt es sich um einen Schuppen, der zu einem Vereinsgelände gehört und den die Täter gewaltsam öffneten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie keine Gegenstände aus dem Schuppen. Allerdings entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe liegt der Verdacht nahe, dass es sich um dieselben Täter handelt. Mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag im Bereich der Werrestraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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