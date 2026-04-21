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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Spenger fährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Spenge (ots)

(jd) Am Montag (20.04.) ereignete sich gegen 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 24-jähriger Engeraner fuhr mit seinem Skoda auf der Ravensberger Straße in Richtung Enger und beabsichtigte, nach rechts in die Enger Straße abzubiegen. Er verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Skoda einer 34-jährigen Engeranerin, die verkehrsbedingt an der Enger Straße warten musste. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem 24-Jährigen im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalls Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum fest. Ein freiwillig durchgeführter Test bestätigte diese Annahme. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Bünder Wache gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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