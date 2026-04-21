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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Löhner bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein 36-jähriger Mann aus Löhne befand sich am vergangenen Mittwoch (15.04.), um 11.00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Lübbecker Straße. Er stellte sein Auto am Straßenrand zwischen den Einmündungen Dorfstraße und Brinkstraße ab und verließ das Auto. In diesem Moment passierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den 36-Jährigen und touchierte ihn mit seinem Fahrzeug. Dabei wurde der 36-Jährige leicht verletzt und der am Unfall beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den bisher Unbekannten oder mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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