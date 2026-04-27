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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Dachgeschosswohnung - Unbekannte entwenden Schmuck und Bargeld

Herford (ots)

(jd) Eine Herforderin stellte am Sonntagabend (26.04.) einen Einbruch in ihrer Wohnung fest. Als die Frau nach kurzer Abwesenheit in das Mehrfamilienhaus in der Nachtigalstraße zurückkehrte, bemerkte sie durchwühlte Schränke und Schubladen in ihrem Schlafzimmer und verständigte die Polizei. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten der oder die unbekannten Täter diversen Goldschmuck sowie Bargeld in vierstelliger Höhe. Wie es den Tätern gelang, unbemerkt in das Haus zu kommen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 17.00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Nachtigalstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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