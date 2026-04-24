Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Zukunftstag 2026 bei der Feuerwehr Bremerhaven

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven öffnete am 23. April 2026 ihre Türen für 44 interessierte Schülerinnen und Schüler im Rahmen des diesjährigen Zukunftstages. Einen Tag lang konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen spannenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Einsatzbereiche der Feuerwehr gewinnen.

Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa betonte in seiner Begrüßung, wie wichtig Veranstaltungen wie der Zukunftstag für die Nachwuchsförderung sind: "Der Zukunftstag bietet eine wertvolle Gelegenheit, hinter die Kulissen unserer Arbeit zu schauen. Es ist uns ein großes Anliegen, Begeisterung für den Feuerwehrdienst zu wecken und zu zeigen, wie wichtig Engagement und Teamarbeit für die Sicherheit unserer Stadt sind. Ich wünsche Euch viel Spaß."

Nach einer Begrüßung und kurzen Einführung in die Arbeit der Feuerwehr folgten praxisnahe Demonstrationen der Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst. So wurde praktisch veranschaulicht, wie vielseitig und anspruchsvoll der Feuerwehrdienst ist. Besonders beeindruckend war die Vorführung der Höhenretter, sowie die kontrollierte Spraydosenexplosion, die eindrucksvoll die Gefahren im Alltag veranschaulichte.

Neben den Vorführungen erhielten die Jugendlichen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und selbst einige Geräte auszuprobieren. Damit wurde der Tag nicht nur lehrreich, sondern auch interaktiv gestaltet.

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