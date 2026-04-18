Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gartenlaubenbrand in Lehe sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde um 23:12 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Stadtteil Lehe alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein massiv gebautes Gartenhaus in Vollbrand stand. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit mehreren Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Ziel war es, eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie der intensiven Brandentwicklung wurden weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert. Der Fachzug Wasserversorgung verlegte rund 1.000 Meter Schlauchleitung zur Sicherstellung der Wasserversorgung und unterstützte die Berufsfeuerwehr im weiteren Verlauf mit Atemschutztrupps bei der Brandbekämpfung. Die Drohneneinheit der Freiwilligen Feuerwehr lieferte zudem ein detailliertes Lagebild für die Einsatzleitung.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Bremerhaven im Einsatz.

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