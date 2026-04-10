Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: 2. historische Wachbesichtigung bei der Feuerwehr Bremerhaven

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven lädt am Samstag, den 18. April 2026, zu einer historischen Wachbesichtigung ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Geschichte der Feuerwehr Bremerhaven, ergänzt durch eine anschließende Führung durch die Zentrale Feuerwache.

Mit der Wachbesichtigung bietet die Feuerwehr Bremerhaven interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, einen Einblick in die Vergangenheit und Gegenwart der Feuerwehr zu erhalten und mehr über Technik, Organisation und den Wandel des Feuerwehrwesens zu erfahren.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und dauert bis etwa 16.30 Uhr. Geleitet wird die historische Führung von Frank Göbel, Feuerwehrbeamter a. D., der auf langjährige Erfahrung im Feuerwehrdienst zurückblickt und die Entwicklung der Feuerwehr Bremerhaven fachkundig erläutern wird.

Die Teilnahme ist ab einem Mindestalter von 16 Jahren möglich, und die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine verbindliche Online-Anmeldung ist erforderlich und über den folgenden Link möglich: https://kurzlinks.de/historie-fw

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