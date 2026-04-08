Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer auf Balkon einer Wohnung

Bremerhaven (ots)

Auf dem Balkon einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Ehlers-Straße brannten heute (08.04.2026) gegen 18:20 Uhr mehrere Gegenstände. Durch das Feuer wurde eine Fensterscheibe beschädigt, wodurch Rauch nach innen eindrang. Die Mieterin der Wohnung, ihr Kind und weitere Bewohnerinnen und Bewohner anderer Wohnungen konnten eigenständig ihre Wohnungen verlassen oder wurden dabei von der zuerst eintreffenden Polizei unterstützt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass eine weitere Rauchausbreitung verhindert wurde.

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch untersucht. Die Mieterin der Wohnung wurde vorsorglich in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert.

Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven war mit 18 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Weddewarden am Einsatz beteiligt. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Die Polizei Bremerhaven hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

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