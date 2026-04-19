PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gemeldeter Kellerbrand

Bremerhaven (ots)

Gegen 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Kellerbrand alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine Rauchentwicklung aus den Kellerschächten erkannt werden. Die erste Erkundung des vorgehenden Angriffstrupps ergab allerdings, dass es nicht im Keller brannte, sondern auf dem Hinterhof. Hier brannte ein Unterstand und der Rauch zog über geöffnete Fenster in das Kellergeschoss. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bewohner wurden durch den Brandeinsatz nicht verletzt. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven war mit 17 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an dem Einsatz beteiligt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: SAN

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremerhaven
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren