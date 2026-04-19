Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gemeldeter Kellerbrand

Bremerhaven (ots)

Gegen 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Kellerbrand alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine Rauchentwicklung aus den Kellerschächten erkannt werden. Die erste Erkundung des vorgehenden Angriffstrupps ergab allerdings, dass es nicht im Keller brannte, sondern auf dem Hinterhof. Hier brannte ein Unterstand und der Rauch zog über geöffnete Fenster in das Kellergeschoss. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bewohner wurden durch den Brandeinsatz nicht verletzt. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven war mit 17 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an dem Einsatz beteiligt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

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