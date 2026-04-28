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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tankbetrug - Tatverdächtiger flüchtet mit Benzinkanistern

Löhne (ots)

(jd) Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger betrat am Montag (27.04.), um 20.39 Uhr das Gelände einer Tankstelle an der Bahnhofstraße. Der Mann hatte eine blaue Plastiktüte bei sich, aus der er zwei Kanister holte. Diese befüllte er an einer Zapfsäule und verließ dann zügig die Tankstelle in Richtung Wallücker Bahnweg. Der Wert des entwendeten Benzins liegt bei knapp 100 Euro. Der Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt ein dunkelblaues Basecap, einen schwarzen Pullover, schwarze Schuhe und eine blaue Jeans. Nebst der Plastiktüte trug er eine schwarze Bauchtasche mit einer weißen Applikation bei sich. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein. Diese verlief negativ. Daher werden Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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