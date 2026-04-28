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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Rohbau ein - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Baufirma stellte am Montagmorgen (27.04.) einen Einbruch in einen Rohbau an der Straße Unter den Linden fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen im Verlauf des Wochenendes gewaltsam ein Fenster an. Nachdem sie das Gebäude betreten haben, rissen sie unter anderem eine Lampe und Spanplatten aus Wandverankerungen. Zudem wurden Heizungsleitungen beschädigt, indem sie gewaltsam aus den entsprechenden Befestigungen gelöst wurden. Offenbar durchsuchten die Unbekannten mindestens einen Raum nach Diebesgut. Ob es ihnen gelang, Diebesgut an sich zu nehmen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat. Zeugen, die zwischen Freitag, 12.15 Uhr und Montag, 6.15 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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