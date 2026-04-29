Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vlothoerin um fünfstellige Summe betrogen - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Dienstagnachmittag (28.04.) erhielt eine Seniorin aus Vlotho gegen 13.54 Uhr den Anruf ihrer angeblichen Tochter. Diese teilte ihr mit, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine schwangere Frau tödlich verletzt worden sei. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sollte eine Kaution hinterlegt werden. Dafür wurde das Telefonat an die "Staatsanwaltschaft" weitergeleitet. Die Vlothoerin wurde am Telefon über einen längeren Zeitraum unter Druck gesetzt und bedrängt, sodass sie der Übergabe von Bargeld zustimmte. Nachdem die Frau zu ihren Vermögenswerten befragt wurde, wurde die Abholung einer hohen fünfstelligen Summe an ihrer Wohnanschrift vereinbart. Wenig später kam ein etwa 170-180cm großer Mann mit dunklen Haaren, der ein grünes T-Shirt trug, zu ihrem Haus und die Frau übergab das Geld. Man teilte ihr mit, dass sie zur Sicherheit ihrer Tochter bis 20 Uhr nicht über den Vorfall sprechen dürfe. Wenig später meldete sich jedoch die wirkliche Tochter der Frau, sodass der Betrug auffiel. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen 15.15 und 16.00 Uhr im Bereich rund um die Wasserstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Herford darauf hin, dass Bürger grundsätzlich keine Fremden in Haus oder Wohnung lassen sollten und kein Geld übergeben sollten. Am Telefon sollten zudem keinerlei Auskünfte zu Vermögenswerten gegeben werden und auch nicht zu Wertgegenständen oder Bargeld, das sich im Haus befinden könnten. Niemand muss sich unter Druck setzen lassen, weder am Telefon, noch an der Haustür. Gespräche sollten dann direkt beendet oder die Tür geschlossen werden. Sollte der Verdacht eines Betrugsversuches vorliegen, sollte die Person, von der der Anruf angeblich kommt, immer unter einer bekannten Telefonnummer kontaktiert werden. Im Zweifelsfall sollten Bürginnen und Bürger immer die Polizei informieren.

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