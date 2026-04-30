Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der vergangenen Nacht (30.04.) einen Einbruch in eine Lagerhalle. Der Zeuge sah gegen 1.30 Uhr vier Personen, die die Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Straße In den Fichten verließen und in einen Transporter und einen BMW stiegen. Die Fahrzeuge fuhren sodann in Richtung Brückenstraße davon und der Zeuge verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten an Fenster und Tür der Lagerhalle Beschädigungen fest. Zudem war ein Strahler, der das Firmengelände normalerweise ausleuchtet, ausgeschaltet worden. Bei der Flucht touchierte der Transporter zudem einen Ford Transit, der auf dem Firmengelände geparkt war. Ob es den Tatverdächtigen gelang, Diebesgut an sich zu nehmen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Durch die verursachten Beschädigungen entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei Herford bittet mögliche weitere Zeugen, um Hinweise unter 05221/8880.

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