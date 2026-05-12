Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes Polizeihauptkommissarin Beate Fastnacht und Polizeihauptkommissar Dirk Schneck

Unna (ots)

Die Polizeihauptkommissarin Beate Fastnacht und der Polizeihauptkommissar Dirk Schneck führen am kommenden Freitag (15.05.2026) ihre Bürgersprechstunde in Unna durch.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Markt von 09:00 Uhr bis 12 Uhr zu treffen.

Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten und Anregungen zur Seite!

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