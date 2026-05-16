Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbrecher in der Niemöllerstraße gelang die Flucht - weitere Zeugen gesucht

Bönen (ots)

Am Freitagmorgen (15.05.2026) kam es in Bönen in der Niemöllerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein aufmerksamer Zeuge wusste von den Bewohnern des betroffenen Hauses, dass man am 11.05.2026 den Schlüssel versehentlich außen in der Haustür hatte stecken lassen und dass der Schlüssel durch Unbekannte entwendet worden war.

Gestern gegen 10:00 Uhr sah der Zeuge, wie eine männliche Person an dem Haus anklingelte, dann mit einem Schlüssel das Haus betrat, wenig später aus der Terrassentür kam und durch den Garten über eine Wand in den Garten eines Nachbargrundstückes flüchtete. Der Zeuge verständigte die Polizei und verfolgte den Unbekannten noch kurz, verlor ihn aber außer Sicht.

Die Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Polizei-Hubschraubers verlief negativ.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, Vollbart, weißer Kapuzen-Pulli, dunkle Hose, relativ klein.

Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurde nichts aus dem Haus entwendet. Vermutlich wurde der Täter durch den im Haus anwesenden Hund von der weiteren Tatausführung abgehalten.

Mögliche weitere Zeugen, die Angaben in dem Zusammenhang machen können und bislang noch nicht in Kontakt mit der Polizei stehen, werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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