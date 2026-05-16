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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Kind bei Verkehrsunfall mit Fahrrad leichtverletzt

Kamen (ots)

Am Freitag (15.05.2026) kam es gegen 15:15 Uhr auf der Derner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 12-jähriger Junge aus Kamen mit einem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt unvermittelt auf die Straße und seitlich gegen den PKW einer 18-jährigen Bergkamenerin, die die Derner Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Junge stürzte nach dem Aufprall und wurde leicht verletzt. Er konnte nach einer Erstversorgung durch eine RTW-Besatzung den Erziehungsberechtigten übergeben werden.

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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