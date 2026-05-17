POL-UN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 55-jährigem Fröndenberger
Unna (ots)
Der seit Samstagabend (16.05.2026) vermisste 55-jährige Fröndenberger, der aus einem Krankenhaus in Unna abgängig war, ist wohlbehalten aufgefunden worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht mehr zu verwenden und in den Systemen zu löschen.
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