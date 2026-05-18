Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kamen (ots)

Am Samstag (16.05.2026), kam es zwischen 14:00 Uhr und 16:15 Uhr zu einer Verkehrsunfalllflucht auf dem Parkplatz von IKEA am Kamen Karree.

Im Bereich des Anhängerparkplatzes, auf Höhe der Warenausgabe, wurde ein dort geparkter Volvo V90, vermutlich durch das Öffnen der Tür eines weiteren Fahrzeuges, beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Unfallflucht durch einen bislang unbekannten Zeugen bei Ikea gemeldet.

Zeugen werden gebeten, sich bitte an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

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