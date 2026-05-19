Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Besitzer nach Diebstahl eines Kinderfahrrades gesucht

Schwerte (ots)

Am Samstag (16.05.2026) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Kinderfahrrades. Dieses befand sich augenscheinlich unverschlossen in einem Fahrradständer der Gesamtschule am Holzener Weg. Das Fahrrad ist in den Farben Gelb, Blau und Schwarz gehalten.

Ein 17-jähriger Schwerter konnte beobachten, wie eine Person das Fahrrad aus dem Fahrradständer hob und sich anschließend mit diesem entfernte.

Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Kinderfahrrades. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich an die Polizei in Schwerte unter 02303 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

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