Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Fußgängerin touchiert und geflüchtet, Zeugenaufruf

Lauf (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend auf dem Gelände eines Sportvereins im Aubachweg gekommen, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt hat. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der mutmaßliche Unfallverursacher gegen 20.30 Uhr den Weg zum Vereinsgelände, als er vor dem Vereinsheim eine dort gehende 13-jährige Fußgängerin touchiert haben soll. Der Mercedes-Lenker soll das Mädchen am linken Bein erfasst haben, wodurch sie auf eine leicht erhöhte Bauminsel gefallen sei. Der unbekannte Fahrer sei nach dem Unfall kurz ausgestiegen und habe sich informiert, ob bei dem Mädchen alles okay sei. Die 13-Jährige klagte über Schmerzen, woraufhin sich der Mercedes-Fahrer lediglich erkundigt haben soll, ob die Fußgängerin laufen könne. Der Mann habe sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Nachdem sich die 13-Jährige nach Hause begeben hatte, wählte ihr Vater umgehend den Notruf der Polizei. Seine Tochter gab an, dass der mutmaßliche Unfallverursacher mit einem großen schwarzen Auto der Marke Mercedes-Benz gefahren sei. Das Lenkrad soll sich auf der rechten Seite im PKW befunden haben. Den Fahrzeugführer beschrieb die Leichtverletzte als etwa Ende 20 Jahre alt. Er habe einen Buzz Cut Haarschnitt sowie Oberlippen- und Kinnbart getragen. Seine Haare wurden als graubraun und seine Statur als trainiert beschrieben. Auf dem Beifahrersitz des Mercedes-Benz soll nach Angaben der 13-Jährigen eine circa Ende 20 Jahre alte Frau, mit etwas kräftiger Statur und schwarzen langen Haaren gesessen haben. Ebenfalls soll sich ein 2 bis 4 Jahre altes Kind mit dunkelbraunen Locken im Wagen befunden haben. Der Fahrzeugführer soll sich mit seiner Beifahrerin in einer anderen Sprache unterhalten haben. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen nach dem Unfallverursacher sowie nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Es wird um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 07841 7066-0 gebeten.

/lb

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