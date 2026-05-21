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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vier leichtverletzte Polizisten nach Widerstandshandlung

Offenburg (ots)

Ein zunächst verbal ausgetragener Streit zwischen zwei 25 und 45 Jahre alten Männern hat sich am Mittwochabend in der Okenstraße zu einem Handgemenge und beim Einschreiten von Beamten der Bundespolizei zu einer Widerstandshandlung entwickelt. Vier Einsatzkräfte der Bundespolizei trugen hierbei leichte Verletzungen davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften persönliche Differenzen gegen 18:30 Uhr zum Streit der beiden Männer geführt haben. Hierbei soll der jüngere den älteren in den Schwitzkasten genommen und Schläge ins Gesicht versetzt haben. Weil sich der Vorfall in unmittelbarer Nähe zum Dienstgebäude der Bundespolizei ereignete, wurde die Tathandlung von dort beobachtet. Im Rahmen der vorläufigen Festnahme setzte sich der 45-Jährige derart zur Wehr, dass vier Beamte leicht verletzt wurden. Gegen den Delinquenten wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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