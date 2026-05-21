Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Trunkenheitsfahrt gestoppt

Achern (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 35 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend entlang der Autobahnausfahrt Achern von der A 5 in Fahrtrichtung eines Fast-Food Restaurants ein Kraftfahrzeug geführt haben. Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnten den Autofahrer gegen 20.20 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei wurde ein deutlicher Alkoholisierungsgrad festgestellt, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug auf einem Parkplatz verschlossen abgestellt wurde. Die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Mannes wurden beschlagnahmt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Nach einer Blutentnahme in einem nahegelegenen Klinikum erwartet den Mittdreißiger nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/lb

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