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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, B3 - Wer hatte grün? Polizei sucht nach Unfall mit zwei Leichtverletzten Zeugen

Bühl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind im Zusammenhang mit dem noch unklaren Ablauf eines Unfalls am frühen Mittwochmorgen an der Kreuzung der Industriestraße zur Rheinstraße auf der Suche nach Zeugen. Eine 60 Jahre alte BMW-Fahrerin stieß hierbei kurz vor 6 Uhr mit dem Opel eines 54-jährigen zusammen und prallte im weiteren Verlauf noch mit einem Mitsubishi sowie einem BMW zusammen. Zur dortigen Ampelschaltung liegen nun unterschiedlichen Aussagen vor. Sowohl die 60-jährige BMW-Lenkerin als auch der sechs Jahre jüngere Opel-Fahrer behaupten bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Beide trugen durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen davon. Die Fahrer des Mitsubishi und des anderen BMW blieben unversehrt. Der Sachschaden wird von den Ermittlern auf rund 35.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung zur Unfallzeit geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 bei den Beamten des Polizeireviers Bühl.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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