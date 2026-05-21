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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Waghalsige Flucht vor Polizeikontrolle, wer wurde gefährdet?

Achern (ots)

Mit der Flucht vor einer Polizeikontrolle am Donnerstagmorgen und damit einhergehenden waghalsigen Fahrmanövern hat sich ein 17-Jähriger Zweiradlenker nun ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung eingebrockt. Der Jugendliche wurde von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch gegen 7:25 Uhr in der Fautenbacher Straße im Gegenverkehr wahrgenommen und sollte nach dem Wenden des Streifenwagens einer Kontrolle unterzogen werden. Der Rollerfahrer erkannte offensichtlich die Absicht, unter die Lupe genommen zu werden und gab Vollgas. Stadteinwärts überholte er mehrere Autofahrer und gefährdete hierbei andere Verkehrsteilnehmer. Nach einem riskanten Abbiegevorgang in die Boehringer Straße kollidierte er im Bereich einer dortigen Kindertagesstätte fast mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und konnte gerade noch im letzten Moment seinen Lenker nach rechts reißen. An der Kreuzung zur Eisenbahnstraße missachtete der 17-Jährige das Rotlicht einer Ampel und raste über die Kreuzung in die Jahnstraße. Die mit Blaulicht und Martinshorn nacheilende Streifenbesatzung konnte den Flüchtenden schließlich kurz danach stellen, als er die Flucht abgebrochen hat. Eine erste Geschwindigkeitsmessung des Rollers ergab eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern. Das sichergestellte Gefährt wird nun auf technische Veränderungen untersucht. Mögliche Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Rollerfahrers gefährdet wurden, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung.

/wo

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Kontakt für Pressevertreter:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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