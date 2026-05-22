Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Besuch von Messdi endete hinter verschlossenen Türen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Kehl (ots)

Der Besuch eines 60 Jahre alten Mannes hat für ihn am Sonntagabend auf dem Kehler Messdi eine unerwartete Wendung genommen und endete schließlich in einer Gefängniszelle. Weil der Mann einen Strafbefehl wegen Beleidigung nicht beglichen hatte, wurde er mittels eines Vorführungsbefehls zur Festnahme ausgeschrieben. Beamte des Polizeireviers Kehl erblickten den ihnen bekannten 60-Jährigen und erklärten ihm kurzerhand die Festnahme. Weil er nach wie vor den haftabwendenden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach seiner Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/wo

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